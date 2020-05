Werner apre alla Juve: “Se decidessi di partire sarei più interessato all’estero che al Bayern Monaco”

TORINO – L’attaccante del Lipsia, Timo Werner, ha parlato ai microfoni della Bild circa il suo futuro: “Il Bayern è un grande club, non c’è bisogno di parlarne. E Hansi Flick ha dimostrato in questa stagione di essere un ottimo head coach. Ma se a un certo punto decidessi di partire, sarei più interessato ad andare all’estero che a cambiare per il Bayern. E’ solo che la sfida in un altro campionato mi attirerebbe ancora di più di un cambiamento all’interno della Bundesliga. E naturalmente gioca anche un ruolo la stima che hanno di te . Ecco perché allora ho scelto RB Leipzig, ed è per questo che ho scelto il club dove avrei avuto quella sensazione quando avrei fatto il mio prossimo passo”. I contratto del tedesco scadrebbe nel 2023, ma su di lui ci sono club come Liverpool, Barcellona, Inter e Juventus.

