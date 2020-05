TORINO – L’ex allenatore dell’Arsenal Arsene Wenger, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Talksport, dove ha parlato anche della rivalità tra Messi e Ronaldo.

“Non abbiamo mai visto giocatori come Messi e Cristiano Ronaldo in grado di fare di tutto in ogni situazione complicata, ma credo che il loro regno stia per terminare. Sta arrivando una nuova generazione e i due successori potrebbero essere Mbappé e Neymar”.