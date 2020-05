Watford, Deeney: “Per le etnie nere, asiatiche e miste c’è una probabilità quattro volte maggiore di contrarre la malattia”

TORINO – Troy Deeney, attaccante del Watford, ha parlato ai microfoni del Daily Mail circa la situazione coronavirus in Inghilterra: “Per le etnie nere, asiatiche e miste c’è una probabilità quattro volte maggiore di contrarre la malattia e il doppio delle probabilità di avere una malattia di lunga durata: è previsto qualche screening aggiuntivo? Non riesco a farmi un taglio di capelli fino a metà luglio, ma posso andare in campo con 19 persone e saltare per un colpo di testa? Nessuno ha potuto darmi una risposta – non perché non volessero, semplicemente perché non avevano le informazioni. E allora ho chiesto ‘Se non hai tutte le informazioni, perché dovrei mettermi a rischio?'”

