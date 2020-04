Wanda Nara risponde a Maxi Lopez: “Sono tornata in Italia con i miei figli perché in Argentina c’erano più rischi”

TORINO – La moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara, ha risposto ai microfoni di Chi al suo ex marito, Maxi Lopez, che l’aveva accusata di aver riportato i suoi figli in Italia nel pieno della pandemia: “Mi ha accusata di aver portato i bambini da Parigi in Italia, nel cuore della pandemia. Ma Maxi sa benissimo dove abitiamo: io non sto a Como, ma in un paesino vicino Como dove ci sono pochissimi casi. E qui c’è la mia casa, mentre a Parigi dovevo lasciare quella in affitto: scadeva il contratto. Inoltre noi abbiamo deciso di rientrare consultandoci con il pediatra, un medico in prima linea con cui parlo tutti i giorni. Da Parigi tutti i giocatori sono ripartiti per i loro Paesi. E noi ormai siamo italiani, se mi succede qualcosa preferisco che mi succeda qui, a casa mia. Il mio Paese è l’Italia, che mi ha dato e ci ha dato tutte le cose belle che abbiamo, per questo voglio stare qui. In Argentina c’erano più rischi”.

