Vierchowod: “De Ligt deve marcare piu stretti gli avversari”

TORINO – L’ex difensore della Juve Pietro Vierchowod, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera, dove ha parlato anche dell’ex Ajax de Ligt.

“Sta imparando. È forte fisicamente, deve migliorare la posizione e capire che qua in Italia se giochi come in Olanda e dai spazio agli avversari fai anche delle brutte figure. Più sei vicino agli avversari e meglio è. Quando un giocatore è nel tuo settore di competenza, la marcatura deve essere più vicina. Anche quando è arrivato Platini in Italia si diceva che era discreto, poi imparando da noi che tatticamente siamo più bravi è cresciuto. Anche lui imparerà”.