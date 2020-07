Verso il Derby della Mole: giorno di riposo per sette giocatori

TORINO – L’ora X del Derby della Mole sta per scattare. Sabato all’Allianz Stadium si gioca infatti la stracittadina con il Torino (fischio d’inizio alle 17.15). I bianconeri, reduci da 3 splendide vittorie in campionato, sono scesi in campo questa mattina al JTC Continassa per preparare la sfida di sabato. Allenamento differenziato per chi ha giocato con il Genoa ed esercitazioni tecniche con partita finale per il resto del gruppo. Szczesny, Cuadrado, Bernardeschi, Pjanic, Ronaldo, Dybala e Danilo hanno usufruito di un giorno di riposo. Seduta di domani in programma al pomeriggio.

