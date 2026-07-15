La Juventus continua a lavorare per consegnare a Luciano Spalletti il prossimo attaccante titolare. Il nome in cima alla lista dei desideri rimane sempre quello di Randal Kolo Muani, nonostante negli ultimi giorni la dirigenza bianconera stia allacciando i contatti anche con gli agenti di altri profili individuati.

Ad oggi, possiamo dire che la trattativa per riportare il centravanti francese a Torino è entrata in una fase di stallo. Questo è dovuto principalmente alle richieste economiche che il club parigino fa del suo giocatore. La dirigenza bianconera non vuole spingersi oltre i 35-40 milioni di euro, e proverà in questi giorni a sbloccare l’affare contando anche sulla volontà di Kolo Muani di tornare in maglia bianconera. Qualora l’affare non dovesse sbloccarsi, il club è pronto a virare con decisione su altri obiettivi.

Gli aggiornamenti di Fabrizio Romano

A fare il punto sulla situazione è stato Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale YouTube, dove ha analizzato l'evoluzione della trattativa e commentato anche le dichiarazioni di Giovanni Carnevali. Di seguito le sue parole:

“Diciamo che Carnevali ha voluto chiarire pubblicamente la posizione del club: il trasferimento potrebbe essere definito in tempi molto rapidi se la Juventus decidesse di soddisfare integralmente le richieste economiche del PSG. Al momento, però, la società francese continua a chiedere una cifra superiore ai 45 milioni di euro, una valutazione che i bianconeri considerano eccessiva. Per questo motivo la Juventus punta a trovare un compromesso, senza escludere la possibilità di orientarsi verso altri profili qualora non si arrivasse a un'intesa. La Juventus ha già rilanciato rispetto alla proposta iniziale, partita da circa 30 milioni di euro e ritoccata nel corso dei contatti avuti con il PSG alla fine della scorsa settimana. Nonostante il miglioramento dell'offerta, da Parigi non sarebbe ancora arrivata una risposta definitiva".