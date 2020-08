Verratti: “La Juve non sottovaluterà il Lione”

TORINO – Il centrocampista del PSG Marco Verratti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche della sfida tra Juve e Lione.

“La Juve stavolta non sottovaluterà più la squadra di Garcia che ha saputo dare un’identità precisa, con un gioco palla a terra, con molti giovani comunque tecnici come Guimaraes. E poi è rientrato Depay, tecnicamente sopra la media. L’assenza di tifosi può essere un vantaggio per i francesi, ma la Juventus è una grande squadra abituata a certe partite. E ha tutto per passare il turno, a cominciare da Ronaldo e Dybala. Gente che dà il meglio proprio in queste sfide”.