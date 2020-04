Verona, Badu: “Ad agosto ho rischiato la morte per un coagulo di sangue nei polmoni”

TORINO – Emmanuel Agyemang-Badu, giocatore dell’Hellas Verona, ha raccontato ai microfoni della BBC la sua tragica esperienza in cui, lo scorso agosto, ha rischiato di morire: “Ad agosto mi sono avvicinato alla morte. Eravamo in pre-stagione, tutto andava bene. Era una settimana prima dell’inizio del campionato. La mattina dopo una partita sono venuto in palestra per fare un po ‘di lavoro in palestra. Quella notte sono tornato a casa e stavo faticando a respirare. All’inizio non l’ho preso sul serio, ho pensato che fosse stanchezza. La mattina mi hanno dato degli antidolorifici. Ma la sera dopo è stato anche peggio. Alle 2 ho chiamato il dottore e fortunatamente era sveglio. Ha mandato un fisio che era più vicino a me ed è venuto e mi ha subito detto dobbiamo andare in ospedale. Alla fine hanno scoperto che avevo un coagulo di sangue nei polmoni. Ho dovuto smettere di giocare a calcio per tre o quattro mesi. È stato un momento molto drammatico per me, ma in certi momenti come questo devi essere forte, grazie a Dio sono tornato in piedi e sto bene adesso. E ‘stato molto serio, penso che se non avessi avuto il fisio e il dottore a controllarmi sarebbe stato un disastro”.