Veron: “Dybala e Lautaro possono giocare insieme”

TORINO – L’ex centrocampista Juan Sebastian Veron, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky, dove ha parlato anche dell’attaccante bianconero Paulo Dybala.

“Sono giocatori differenti. Dybala è un calciatore che non solo può giocare da seconda punta, ma anche come trequartista. Credo che Lautaro non possa farlo, ma dentro l’area è un giocatore che difficilmente sbaglia davanti alla porta. Possono giocare insieme, sono giovani, hanno moltissimi anni per migliorare tutto quello che hanno fatto vedere in questi anni”.