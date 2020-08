Velazquez: “Musso? Può fare una grande carriera, è pronto per una big”

TORINO – Julio Velazquez, ex allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di calciomercato.com circa un eventuale trasferimento di Musso in Italia o all’estero nella prossima finestra di mercato: “Già quando è arrivato a Udine ere un portiere molto forte, ma oggi lo è anche di più. È al livello per essere titolare nella nazionale argentina e non solo. Noi abbiamo avuto fiducia in lui e l’abbiamo schierato subito. Grazie al lavoro fatto con gli allenatori dei portieri è diventato fortissimo. Più forte di Handanovic? Il portiere dell’Inter è ancora oggi uno dei migliori portieri al mondo, ma credo che Musso potrà fare la stessa carriera e sia pronto per giocare in una big come l’Inter o in qualunque altra piazza in Europa”.

