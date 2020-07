Under 23, Pecchia: “Abbiamo fatto una grande partita, possiamo giocarcela con chiunque”

TORINO – Il tecnico dell’Under 23 della Juventus, Fabio Pecchia, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali bianconeri dopo il match dei playoff di Serie C contro il Padova: “Oggi abbiamo fatto una grande partita contro una squadra forte, esperta e completa – l’analisi di Mister Pecchia -. Per noi oggi è stato un esame importante, sostenuto anche giocando in dieci e alla fine ci siamo guadagnati altri quattro giorni di lavoro e un’altra partita. Mi è piaciuta molto la fase finale del primo tempo, dove abbiamo fatto le cose che sappiamo fare, poi, dopo l’espulsione, contro una squadra forte ,ci siamo preoccupati di mantenere il campo, l’abbiamo fatto bene, non rischiando praticamente nulla, e poi abbiamo sfruttato le occasioni e con quella finale di Portanova avremmo potuto anche chiudere con un risultato più ampio. Sono molto contento dei ragazzi che sono subentrati, ora saranno tutti importanti. Tutte le squadre che potremmo affrontare sono di valore, dobbiamo prepararci nel migliore dei modi e giocarcela con chiunque. Lavoriamo da luglio per creare un’identità forte e adesso la squadra prende forma: questa partita deve dare a tutto il gruppo la giusta consapevolezza. La prossima partita sarà un altro esame”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<