Under 19, si riparte!

TORINO – Il pallone ricomincia a rotolare anche per la nostra Under 19. I bianconeri, agli ordini di Mister Lamberto Zauli, riprenderanno gli allenamenti di squadra a Vinovo il prossimo 10 luglio, con già in mente un impegno ufficiale: la gara contro il Real Madrid. La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 16 agosto 2020, quando, a Nyon, andranno in scena gli Ottavi di Finale di Youth League contro i blancos (fischio d’inizio alle 18:00).

LA YOUTH LEAGUE

Le Finals di Youth League, che i bianconeri hanno conquistato arrivando primi nel girone D grazie ai 15 punti collezionati in 6 gare, si giocheranno tutte a Nyon e il percorso è già tracciato. La vincente della sfida affronterà ai quarti di finale (19 agosto) la vincente di Inter-Stade Rennais, mentre in semifinale (22 agosto) l’incrocio sarà con una tra Salisburgo e Lione, già ai quarti avendo eliminato Derby County e Atalanta. Finale in programma il 25 agosto.

