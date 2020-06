TORINO – L’attaccante della Juventus Gonzalo Higuain dovrebbe lasciare i bianconeri alla fine della stagione in corso.

L’argentino non rientrerebbe più infatti nei piani societari, come la Juventus che spera di riuscire a cederlo durante la finestra di mercato di settembre. Su di lui è forte l’interessamento del DC United, squadra di MLS, dove Higuain potrebbe giocare prima di tornare in Argentina.

