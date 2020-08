TORINO- C’è un giocatore positivo al Covid-19 tra i nove radunati dal Barcellona in vista della prossima stagione. Lo comunica la società blaugrana, rivelando l’esito dei test effettuati ieri pomeriggio. “Il calciatore è asintomatico – spiega il Barça in un comunicato – in buona salute ed è in isolamento a casa sua“.

