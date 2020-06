Ultima chiamata per Bernardeschi

TORINO – La Juventus ritroverà questa sera dopo tre mesi il campo, dopo aver lasciato lo Stadium a seguito della vittoria contro l’Inter.

I bianconeri inizieranno un tour de force che finirà con la Champions ad agosto, e in questo secondo scorcio di stagione molto giocatori sono alla loro ultima possibilità: uno di questi è Federico Bernardeschi, sottotono la prima parte della stagione, ma pronto per riscattarsi e convincere la Juve a non cederlo.

