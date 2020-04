Ulivieri: “La nostra volontà è quella di riprendere il campionato”

TORINO – L’ex allenatore dell’Udinese Renzo Ulivieri, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Marte Sport Live, dove ha parlato anche della ripresa del campionato.

“Noi nella riunione abbiamo espresso la manifestazione di riprendere. Poi chiaramente è tutto modificabile, in base anche a quanto accadrà con l’evolversi del Coronavirus. Mi sembra evidente che noi non possiamo andare fuori le leggi dello Stato. Non possiamo dare l’impressione che il nostro mondo sia di privilegio, questo è fuori discussione. Al momento la ripartenza con zero rischi è impossibile, vedremo anche quale sarà la risposta degli atleti. Non c’è la volontà di chiudere, vogliamo ripartire ma alle giuste condizioni”.