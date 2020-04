Ulivieri: “Il rischio zero ci sarà solo quando saranno state prese tutte le precauzioni”

TORINO – L’ex allenatore Renzo Ulivieri, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva, dove ha parlato anche della ripresa del campionato.

“Tutti dicono che deve decidere la politica sportiva, ma in realtà decideranno gli esperti. Ci verranno dati dei protocolli per garantire la massima sicurezza a chi gravita intorno all’evento sportivo. Ci può essere il rischio zero solo se si adoperano tutte le precauzioni e se si verifica che gli atleti sono tutti sani. C’è un confronto con altre federazioni e credo che andremo a rispettare un discorso generale”.