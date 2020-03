UFFICIALE – Olimpiadi rinviate di un anno

TORINO – L’emergenza Coronavirus sta colpendo l’intero continente, causando gravi effetti collaterali anche per quel che riguarda il mondo dello sport. Da piu di due settimane infatti, tutte le manifestazioni sportive sono state sospese e i campionati Europei di calcio, slittati al 2021. Proprio in queste ore, è arrivata l’ufficialità anche del rinvio delle Olimpiadi di Tokyo al 2021, con il primo ministro giapponese che ha proposto lo slittamento al presidente del CIO. Proposta accolta dalla controparte, come riportato anche dall’emittente giapponese NHK. Ora toccherà al CIO, definire la data esatta dello svolgimento dei prossimi giochi olimpici.