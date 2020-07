Ufficiale – Matilde Lundorf è bianconera

TORINO – Un nuovo talento internazionale vestirà la maglia bianconera: la Juventus annuncia l’arrivo di Matilde Lundorf! Difensore ventunenne arriva dal Brighton & Hove Albion in Inghilterra, squadra che milita nella massima serie inglese.

Nata a Nottingham, in Inghilterra, nel 1999, ma di origini danesi, è cresciuta nell’IK Skovbakken (ora AGF), per poi vivere un’esperienza in terra francese con la maglia del PSG nella stagione 2015/16. Al termine di essa è tornata in Danimarca, prima di vestire la maglia del Brighton & Hove Albion, fino a oggi.

Matilde, finora, ha indossato la maglia della nazionale danese Under 19, con cui ha collezionato 25 presenze, disputando anche il Mondiale Under 19 nel 2018, arrivando fino alle semifinali. In quell’edizione ha affrontato anche l’Italia capitanata dalla bianconera Arianna Caruso, che sarà ora sua compagna di squadra.

IL PRIMO GIORNO DI MATILDE LUNDORF IN BIANCONERO

Ora, per lei, la Juve. Lundorf, che avrà sulle spalle il numero 22, arriva in bianconero giovane, ma con alle spalle tante esperienze internazionali e sicuramente pronta a mettere tutto il suo talento e il suo entusiasmo a disposizione della squadra, per contribuire a scrivere la storia delle Juventus Women.

Benvenuta in bianconero, Matilde! Non vediamo l’ora di vederci in campo!

