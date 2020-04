Ufficiale, Ligue 1 sospesa e PSG campione di Francia: tutti i verdetti

TORINO – Ora è ufficiale: la Ligue 1 è stata definitivamente sospesa e, a differenza del campionato olandese in cui non è stato assegnato il titolo, in Francia abbiamo i verdetti completi. Il PSG, quindi, è stato laureato campione per la nona volta nella sua storia, con dodici punti di vantaggio sulla seconda. Marsiglia e Rennes parteciperanno alla prossima Champions League mentre Lille, Nizza e Reims alla prossima Europa League. Lens e Lorient promosse nella massima serie, con Amiens e Tolosa retrocesse in Ligue 2. Quest’ultimo club ha già annunciato che farà ricorso in tribunale.

