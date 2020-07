TORINO – Ora è ufficiale: le gare di ritorno degli ottavi di Champions ed Europa League si giocheranno nelle sedi originali: “Coerentemente con il principio dell’equità sportiva e considerando le condizioni attuali – tutti i club che devono giocare in casa la gara di ritorno degli ottavi stanno attualmente giocando le restanti partite dei loro campionati nazionali nei propri stadi e che viaggiare è possibile senza restrizioni per i club ospiti – il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso che le rimanenti partite degli ottavi di UEFA Champions League e UEFA Europa League si giocheranno negli stadi delle squadre di casa. Come già comunicato a giugno, le gare tra FC Internazionale Milano e Getafe CF e Sevilla FC contro AS Roma, la cui gara d’andata è stata anche rinviata, saranno giocati come una gara secca in Germania. La UEFA continuerà a monitorare la situazione e si riserva il diritto di riassegnare tali incontri nel luoghi delle rispettive Final Eight qualora si verifichino nuovi eventi che renderebbero impossibile giocare una o più partite nei luoghi originali”.

