UEFA, Ceferin: “Chi non finirà il campionato dovrà fare i preliminari per le coppe europee”

TORINO – Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport circa la ripresa dei campionati in Europa: “La maggioranza delle leghe riuscirà a portare a termine il campionato. Chi non lo farà, scelta sua, dovrà affrontare i preliminari, se vorrà partecipare alle prossime competizioni Uefa. Dobbiamo aspettare che il comitato esecutivo confermi le date, ma posso garantire che le coppe si concluderanno ad agosto, sempre che non intervengano cataclismi”.

