TORINO- Igor Tudor ha pagato di tasca propria pur di tornare alla Juve. Il croato, già in passato ai bianconeri come giocatore, ha infatti contribuito personalmente pagando un terzo della penale da 450mila euro prevista per liberarsi dal contratto che lo legava all’Hajduk Spalato e così tornare a Torino.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<