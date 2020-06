TORINO – La Juventus scenderà in campo questa sera nel ritorno della semifinale di Coppa Italia.

I bianconeri giocheranno contro il Milan, partendo dall’1-1 dell’andata. I tifosi non vedono l’ora di questa sera, per rivedere i bianconeri in azione, e con loro c’è anche David Trezeguet, che ho voluto postare su Instagram in occasione della partita di questa sera appellandosi ai tifosi: “Pronti per il ritorno in campo?”