Tre piste per la cessione di Perin

TORINO- La Juventus cerca una nuova squadra per Mattia Perin. Il portiere rientrato dal prestito al Genoa interessa all’Atalanta, che però prima vuole capire bene i tempi di recupero per l’infortunato Gollini. Secondo Tuttosport, la destinazione alternativa per Perin potrebbe essere la Roma (se dovesse partire Pau Lopez) oppure la Premier League inglese (Fulham e Aston Villa) dove Fabio Paratici è andato in missione la scorsa settimana anche per trovare acquirenti e sfoltire la rosa.

