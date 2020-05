Totti: “Volevo portare Barella alla Roma. Tonali sembra De Rossi”

TORINO – Francesco Totti, in una diretta Instagram con Paolo Bonolis, ha svelato i suoi obiettivi quando era in dirigenza nella Roma e per la sua nuova società di talent scout: “Ho intrapreso questa avventura perché alla Roma non ho potuto esprimermi come volevo. Mi piacerebbe scovare altri Totti, Cannavaro e Buffon. L’occhio mi è rimasto. Barella è uno dei miei pupilli. L’avrei portato alla Roma, ma non ci sono riuscito. Per Tonali farei carte false: diventerà uno dei centrali più forti del mondo, tipo Gerrard, Lampard e De Rossi. Ha cambio di passo, è bravo tecnicamente ed è sempre lucido”.

