Totti: “Roma-Juve aveva sempre un sapore diverso, era come un derby”

TORINO – L’ex capitano della Roma Francesco Totti ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato anche delle sfide passate tra Juve e Roma.

“La gara che sceglierei nella mia carriera? In Inter-Roma 2005 c’è uno dei gol più belli della mia carriera. Roma-Juve ha sempre un sapore diverso, era come un secondo derby. Lazio-Roma 1-5 del 2002 fu quello della dedica ‘Sei unica’ per Ilary: se non avessi fatto gol forse non me la sarei sposata… Roma-Parma è il sogno di tutti i romanisti, vincere lo scudetto all’Olimpico: quindi voto questa”.