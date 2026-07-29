La Juventus aumenta i contatti per Zion Suzuki. Il portiere del Parma adesso è in cima alla lista della dirigenza bianconera, pronta a regalare a mister Spalletti il prossimo portiere titolare. Stando a quando riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i bianconeri sarebbero in pole position per l’estremo difensore giapponese, nonostante ci sia la concorrenza del Paris Saint-Germain.

La proposta della Juventus

La Juventus continua a dialogare con l’entourage del portiere e con il Parma. I bianconeri sarebbero disposti ad offrire a Suzuki la titolarità garantita, cosa che al momento il club parigino non può fare. A spingere con convinzione per il giapponese è soprattutto Luciano Spalletti. Il tecnico toscano sarebbe rimasto colpito dalle sue qualità e vorrebbe affidarsi a lui qualora la trattativa per il “Dibu” salti definitivamente.

Le parole di Fabrizio Romano

Sulla situazione legata al futuro del portiere si è espresso l’esperto di mercato Fabrizio Romano:

"C’è un’operazione molto calda invece sul piano internazionale e italiano: va tenuto d’occhio il futuro di Zion Suzuki. La Juventus si è mossa con una prima offerta al Parma, rifiutata perché troppo bassa; il Paris Saint-Germain vorrebbe investire su Suzuki e prestarlo se non trovasse una soluzione in uscita per Chevalier, mentre il portiere giapponese del Parma spinge per giocare e la Juve ha questa carta da giocarsi. L’alternativa per i bianconeri? Sempre Guglielmo Vicario, in uscita dal Tottenham a condizioni vantaggiose”.