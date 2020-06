Top e Flop: Bernardeschi, sei veramente tu? Disastroso Danilo

TORINO – La Juventus si impone 0-2 sul Bologna e conquista i tre punti. Di seguito riportiamo il migliore e il peggiore in campo della gara.

TOP – BERNARDESCHI – L’esterno bianconero finalmente scende in campo dal primo minuto ed è autore di una prestazione sublime. Partecipa alla rete del 2-0 di Dybala con un colpo di tacco splendido. All’esterno ex Fiorentina manca solo il gol che gli viene negato dopo un bellissimo tiro a giro da un miracolo di Skorupski.

FLOP – DANILO – Entra in campo al posto di un discreto De Sciglio che esce per infortunio. I suoi pochi minuti giocati sono disastrosi: prima un giallo (quasi arancione) con un brutto intervento col piede a martello, poi un'altra ingenuità che gli costa il doppio giallo e quindi l'espulsione.