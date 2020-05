Toni: “Sarebbe bello vedere Juve-Brescia con Chiellini contro Balotelli”

TORINO – L’ex attaccante della nostra Serie A Luca Toni, ha rilasciato delle dichiarazioni durante una diretta Instagram, dove ha parlato anche del botta e risposta tra Chiellini e Balotelli.

“Se non hai mai detto niente e lo scrivi solo nel libro…viene fuori un bel cinema. E’ brutta una cosa così, tramite social. Sarebbe meglio se si chiamassero. Chiellini ha sbagliato, poteva dirglielo in faccia prima. Da quello che ha risposto Balotelli sembra non glielo avesse mai detto prima. Non conosco bene la situazione, ma dispiace. Magari Chiello ha detto qualcosa anche su di noi (ride, ndr). Giorgio è un grande: quando ti marcava ti faceva fallo, ma cadeva a terra lui. E’ l’ultimo vero grande marcatore, quando ti pigliava era dura. Adesso va di moda impostare…. Ora sarebbe bello vedere Juve-Brescia con Chiellini contro Balotelli in campo”.