Toni: “Adesso non c’è un italiano che supera i 15 gol. Questo è un bel problema…”

TORINO – L’ex attaccante di Fiorentina, Bayern Monaco, Roma, Juventus, Genoa e Hellas Verona, Luca Toni, ha parlato in una diretta Instagram con Bobo Vieri affrontando il tema dei pochi gol degli attaccanti italiani in Serie A: “Ti ricordi quando eravamo noi in Nazionale? Eravamo tutti grandi attaccanti, e se uno di noi non aveva segnato almeno 20 gol lo prendavamo per il cu**. Adesso invece, a parte Immobile che sta facendo veramente bene, non c’è un italiano che non supera i 15 gol. È un bel problema”.

