Tonali verso l’Inter

TORINO- Sandro Tonali è sempre più prossimo a diventare un nuovo calciatore dell’Inter. Dopo la lunga trafila nel Brescia – iniziata nel settore giovanile ad appena 12 anni e culminata con l’esordio in Serie A nella stagione appena conclusasi – il centrocampista classe 2000 sta per approdare alla corte di Antonio Conte. Ne sono convinti, oltre agli addetti ai lavori che rilanciano la notizia da più parti, anche i trader che – come riporta Agipronews – quotano il trasferimento di Tonali in nerazzurro a 1,22.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<