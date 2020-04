Tonali: “Al futuro non ci penso, posso dare ancora molto al Brescia. Pirlo? Non so chi lo raggiungerà”

TORINO – Il gioiello del Brescia Sandro Tonali, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de il Corriere della Sera, dove ha parlato anche del suo futuro e del paragone con Pirlo.

SUL FUTURO – “Non ci penso, non m’importa, non ora. E non lo dico per sviare. Mi interessa chiudere al meglio la stagione, perché sento di avere ancora molto da dare al Brescia che ha creduto in me”.

SU PIRLO – “Colpa dei capelli. Non mi dà fastidio, figuriamoci, però per me non è un paragone adatto. Avere somiglianze è una cosa, ma poi in campo è tutto diverso, Pirlo aveva una qualità pazzesca. Non so chi lo raggiungerá».