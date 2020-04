Tommaso Becagli (Pres. Florentia): “C’è la volontà di terminare la stagione. Se si riprende, la Juve vince lo scudetto”

TORINO – Il presidente della Florentia, Tommaso Becagli, ha parlato ai microfoni di Tuttocalciofemminile riguardo alla ripresa del campionato: “Finire il campionato? La prima risposta, quella dal cuore, dice che il prosieguo non avrà la stessa valenza di prima, forse umanamente più bella ma si perde tanto a livello sportivo, visto che molte ragazze sono tornate nei loro paesi, la parte fisica è calata con tanti allenamenti che non si sono più fatti. La seconda risposta, economica, dice che ci saranno costi importanti: se non arrivano risposte dalla federazione sarà difficile proseguire, ma c’è la volontà di provare ad andare in fondo per rispetto”. Becagli, poi, analizza la corsa scudetto: “La Juventus ha una marcia in più, anche a livello di panchina. L’organizzazione e la struttura sono incredibili. In Champions poi ci vedo la Fiorentina, al Milan ancora mancano consapevolezza e maturità, la Roma non ha dato le risposte che ci si aspettava”.

