Thiago Silva al Chelsea, è ufficiale

TORINO – (ANSA) – Il difensore brasiliano Thiago Silva è ufficialmente un giocatore del Chelsea. L’ex del Paris Saint Germain ha firmato con il club londinese un contratto di un anno con opzione per il secondo. “Sono felicissimo di essere al Chelsea e di far parte dell’entusiasmante rosa di Frank Lampard per la prossima stagione. Sono qui per vincere. Non vedo l’ora di giocare allo Stamford Bridge” le parole del brasiliano riportate dal sito ufficiale del club londinese. (ANSA).