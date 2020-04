Tevez: “Ronaldo passava tutto il tempo in palestra. Era impossibile arrivare prima di lui all’allenamento…”

TORINO – Carlos Tevez, ex attaccante della Juve, ha parlato ai microfoni di Marca di un anedotto risalente ai tempi del Manchester United con Cristiano Ronaldo: “Ricordo cosa succedeva con Cristiano, che è quello che tutte le donne del mondo sicuramente possono vedere: passava tutto il tempo in palestra, è ossessionato – ha spiegato Tevez -. Se l’allenamento era fissato alle 9:00 e volevo arrivare in anticipo di un’ora, lui era già al campo. Se arrivavo alle 7:30, era lì. Allora mi dissi ‘Ma è possibile arrivare prima di lui?’ e un giorno mi presentai alle 6. Lo trovai sul posto, mezzo addormentato. Ma c’era”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<