Terim: “Merih sta lavorando molto. Ha qualità da numero uno”

TORINO – Fatih Terim, tecnico del Galatasaray, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Merih ha qualità da numero 1 Io e il virus? Quanta paura. Merih sta lavorando molto, ha fiducia in se stesso ed è riuscito a diventare anche un titolare della Juventus. Le sue migliori caratteristiche sono l’intuito, la velocità nonostante sia alto un metro e 90, l’atletismo e la grinta. Anche tecnica e visione di gioco. Se la Juve può vincere la Champions? Il calcio non è un gioco molto prevedibile e non sappiamo quale sarà il rendimento alla ri- presa. Però certo, la Juve ha la possibilità di vincere”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<