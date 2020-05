Tare: “I nostri sono rimasti tutti a Roma, a differenza di altre squadre”

TORINO – Il ds della Lazio Igli Tare, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha lanciato anche una frecciata alla Juve.

“La Lazio è la prima società in assoluto che si è fermata a seguito della pandemia. Siamo stati tra i primi a rispettare tutte le ordinanze del governo, nessuno ha lasciato Roma, abbiamo rispettato tutto. Mi risulta che altre squadre hanno giocatori fuori dal paese, ma non spetta a me giudicare. A livello di comunicazione siamo stati un po’ aggressivi, ma perché abbiamo visto i danni che subirà il calcio – che è la terza industria del paese. Parlare di Scudetto, con ancora 12 giornate e 36 punti a disposizione, mi sembra una cosa grossa. Me lo auguro, ma non penso che alla ripartenza saremo lo stesso”.