Tardelli: “Se la Juve esce agli ottavi sarà un dramma sportivo per tutti”

TORINO – L’ex centrocampista della Juve Marco Tardelli ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche della sfida di Champions di questa sera.

“Se la Juve esce negli ottavi è un vero dramma sportivo per tutti, non solo per Sarri. Però sarebbe sciocco cambiare allenatore. Sarri ha vinto lo scudetto con una squadra non fatta per lui e merita una seconda possibilità – ha assicurato il futuro candidato alla presidenza dell’AIC -. Sarri ha vinto. Non alla Sarri, non con la qualità e il gioco alla Guardiola, ma ha vinto. Ricordando che la sua era una squadra “asimmetrica”. Sono curioso di vederlo all’opera con giocatori scelti tutti da lui. CR7? Forse Ronaldo ha tolto qualcosa a Sarri ma ha dato tanto alla Juve. E cambiare ruolo, a 35 anni, fare il centravanti, non è facile come a 20”.