Tardelli: “Ripartenza? Abbiamo perso tempo a litigare. Favorevole al risultato sul campo, non ad algoritmo, playoff e playout”

TORINO – L’ex giocatore bianconero, Marco Tardelli, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera circa la ripartenza del campionato di Serie A: “Il calcio litigioso non è cambiato per niente? Chi lo ama è contento che stia per riaccendersi. I tedeschi hanno studiato come fare e subito l’hanno messo in pratica. Noi, invece, abbiamo perso tempo a litigare e non abbiamo offerto un bello spettacolo, soprattutto all’estero. Ora per fortuna si ricomincia e cerchiamo di godercelo. Come me lo aspetto? Diverso perché senza i tifosi mancherà l’anima. Lo confesso, sono curioso. Sarà un campionato nuovo, incerto, con molte incognite. E nel momento in cui si giocherà in continuazione ci sarà il rischio di qualche infortunio di troppo. Le cinque sostituzioni sono una bella idea: una responsabilità per gli allenatori che avranno la possibilità di incidere più del solito. Spesso saranno decisivi. Se ho seguito le ultime vicende tra Lega e Figc? Spero che si arrivi in fondo senza ulteriori interruzioni. Sono favorevole al risultato sul campo e non all’algoritmo. E non mi piacciono neppure playoff e playout. Scudetto? La Juventus è più forte perché ha una rosa più forte. Ma la Lazio è una bellezza e sino adesso ha giocato meglio. Sarà incerto perché si giocano tante partite ravvicinate, senza tifosi e con il caldo.Di sicuro me lo immagino emozionante”.

