TORINO – L’ex giocatore della Juve Marco Tardelli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha parlato anche della lotta scudetto.

“Se guardiamo le rose probabilmente la Juve ha qualcosa in più. Ma la Lazio ha tante motivazioni e un’occasione bellissima da non farsi scappare. Però in questa situazione è difficile capire tutto. Tutte le squadre saranno in difficoltà”.