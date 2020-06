Tardelli: “Favorita per la Coppia Italia? Sicuramente la Juventus, ma occhio anche a Inter e Napoli”

TORINO – Marco Tardelli, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in vista della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milan: “Io credo che ci siano delle belle sfide per la finale di Coppa Italia ma anche delle incognite che non ci permettono di capire chi potrebbe essere la favorita. Comunque è molto bello che finalmente si ricominci a giocare e che le persone possano vedere le partite in chiaro in tv. Favorita? Potrebbe essere la Juventus perché ha più qualità ma questa qualità potrebbe essere soppiantata dalla fisicità e dalla voglia dell’Inter o del Napoli. Ha grosse incognite questo campionato. Sicuramente le 5 sostituzioni possono dare una mano agli allenatori per rimediare a qualche errore commesso o a qualche difficoltà. Associazione italiana calciatori? Mi sono già candidato da molto tempo. Non voglio parlare di candidature alla radio”. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, è spuntata anche una nuova clamorosa suggestione per il mercato bianconero. Paratici pensa ad un colpo a sorpresa: ecco chi potrebbe essere Mister X! >>>VAI ALLA NOTIZIA

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<