TORINO – L’ex giocatore Alessio Tacchinardi ha parlato intervistato dai microfoni di Tuttosport.

“Il Pogba del Manchester non è più quello della Juve a quelle cifre ci penserei. Scambio Pjanic-Icardi? Lo farei a malincuore. La Juve stra trovando in Bentancur un uomo davanti alla difesa fortissimo e Maurito in un club come quello bianconero compirebbe il definitivo salto di qualità”.

