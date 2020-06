Szczesny: “Contro il Bologna si è visto un netto miglioramento”

TORINO – Il portiere della Juve Szczesny, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di JTV, dove ha parlato anche della gara di Bologna e della ripresa dei bianconeri.

“La partita contro il Bologna è stata la migliore dopo il lungo stop. Si è visto un miglioramento dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista mentale la squadra mi sembrava più lucida. Abbiamo fatto due gol, ne abbiamo sfiorati altri, quindi credo ci sia stato un miglioramento rispetto alle ultime gare. La difesa è molto più coperta dai centrocampisti, difendiamo più da squadra. Nelle ultime partite non abbiamo subito tante azioni da gol, l’unica è scaturita da un mio passaggio sbagliato contro il Bologna quindi credo che la strada intrapresa sia quella giusta. La ripresa? Non è facile ricominciare a giocare, scendendo in campo ogni tre giorni. È una situazione molto strana, ma ci stiamo abituando e piano piano arriveremo al nostro massimo”.