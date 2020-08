TORINO- Su Jack Bonaventura c’è da tempo il Benevento: il club sannita vuole un giocatore di quel livello per il salto di qualità, e la presenza di Pippo Inzaghi è una garanzia per il giocatore, suo pupillo. Il centrocampista marchigiano infatti, al suo primo campionato in rossonero (2014-2015) ebbe come tecnico proprio Super Pippo, in quella che fu l’unica esperienza dell’ex centravanti sulla panchina del Diavolo.

