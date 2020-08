TORINO- L’addio di Gonzalo Higuain in via ufficiosa è atteso per i prossimi giorni, e la società bianconera, dopo essere partita da una lista di quattro o cinque nomi, è finalmente arrivata a una decisione definitiva. Adesso si dovrà scegliere tra Luis Suarez ed Edin Dzeko. Con Suarez che ha già fatto sapere alla società bianconera, di apprezzare l’ipotesi di un trasferimento in Serie A.

