Suarez verso la MLS, ma non a parametro zero

TORINO – (ANSA) – ROMA, 02 MAG – Luis Suarez è legato al Barcellona da un contratto che scadrà il 30 giugno dell’anno prossimo e, allo stato attuale, non arrivano segnali di un possibile rinnovo; facile, pertanto, ipotizzare un futuro dell’attaccante uruguagio lontano dal Camp Nou. Marca, nell’edizione online di oggi, rilancia l’opzione MLS, sottolineando come il giocatore sia da tempo nel mirino dell’Inter Miami di David Beckham.

Intanto, nel contratto di Suarez con il Barcellona c’è una clausola che prevede – in caso di presenze pari al 60% delle partite dei blaugrana nel 2020/21 – il rinnovo automatico per un altro anno. Niente parametro zero, a quel punto, per il sodalizio della Florida. (ANSA).

