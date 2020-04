Su Rugani ci sono anche Fiorentina e Napoli

TORINO – Uno dei possibili partenti in casa Juve, potrebbe essere il difensore ex Empoli Daniele Rugani. Proprio su di lui infatti, parecchi club hanno gia sondato il terreno per capirne i margini della trattativa con il Milan che, sembra essere in vantaggio sulle pretendenti. In queste ore però, stando a quanto riportato da Calciomercato.com, anche Napoli e Fiorentina si sarebbero inserite nella corsa, scatenando cosi una vera e propria asta . Vedremo nei prossimi mesi come si evolverà la situazione.