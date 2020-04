Sticchi Damiani (pres. Lecce): “Il decreto ci ha colto di sorpresa. In questo momento le polemiche sono fuori luogo”

TORINO – Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva circa la ripresa della Serie A: “Decreto? Ha colto un po’ tutti di sorpresa, pensavamo di ricominciare dai primi di maggio con gli allenamenti, invece è passata la linea della prudenza con uno slittamento. Non c’è ancora un protocollo condiviso e approvato. Noi siamo pronti e organizzati, abbiamo una struttura adeguata. Ci atteniamo alle indicazioni del Governo e della Lega Calcio. Spadafora? In questo momento le polemiche sono completamente fuori luogo, adesso bisogna star zitti e con responsabilità provare a salvare il calcio. Bisogna prima vedere come reagisce il paese alla riapertura e come proseguirà la curva dei contagi. Taglio stipendi? Ancora non siamo entrati nel dettaglio ma i contatti con i calciatori avvengono costantemente, ho spiegato a loro gli scenari sportivi ed economici che ci aspettano, con la massima trasparenza. La nostra è una società sana e non abbiamo fatto passi più lunghi della gamba. Con un piccolo sforzo tra tutti i componenti la barca può galleggiare. Faremo delle contrattazioni individuali”.

